Burkina-Ghana : un nouvel élan pour booster le développement

Nouvellement investi, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama a accordé une audience, le 7 janvier 2025 dans l’après-midi, au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.



Au cours de l'audience, les deux chefs d'État ont manifesté leur volonté de travailler au renforcement de la coopération bilatérale et tracer des sillons pour le développement de leurs pays. Dans cette perspective, les présidents Traoré et Mahama ont évoqué des questions majeures relatives aux secteurs stratégiques pour impulser l'économie des deux États. Ce tête-à-tête a permis au président ghanéen de traduire son admiration au capitaine Ibrahim Traoré pour la participation à son investiture.



« J’ai été honoré de voir qu’il a laissé ses occupations pour se joindre à nous (...) Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir », a souligné John Dramani Mahama. Le président ghanéen a exprimé sa solidarité au chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré au sujet des attaques terroristes, et a promis de travailler avec lui pour le retour de la paix au Burkina Faso, « parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement ».



Au-delà des liens historiques et commerciaux qui lient le peuple burkinabè et le peuple ghanéen, le nouveau président du Ghana a déclaré : « Je pense que nous sommes au début d’une nouvelle relation de coopération entre nos pays ».



Dans cette optique, le président John Dramani Mahama a promis au président du Faso une visite d’État à Ouagadougou dans les prochains jours. Le Burkina Faso et le Ghana ont, dans le cadre de la coopération bilatérale, signé plusieurs accords. Il s'agit, entre autres, de l’accord de coopération relatif à la mise en œuvre d’une interconnexion ferroviaire, des mémorandums d’entente dans les domaines de la sécurité, des sports et loisirs et de l’éducation.