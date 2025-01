Burkina : l’Armée de terre reconnaît le mérite de son personnel

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso a servi de cadre ce vendredi 24 janvier 2025, à la cérémonie de décoration de 38 personnels de l’armée de terre pour leurs efforts et engagement à défendre la patrie,



Cette cérémonie a eu lieu à l’état-major de l’armée de terre, sis au Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, sous la présidence du chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba.



Ces personnels ont été distingués dans plusieurs Ordres, à savoir l’Ordre de l’Étalon, la médaille d’honneur militaire, la médaille du mérite burkinabè, la médaille militaire et la Croix du combattant. Ces distinctions honorifiques, dont 34 médailles militaires, 1 dans l’Ordre du mérite, 1 dans l’Ordre de l’Etalon, 1 dans l’Ordre de la Croix du combattant, 1 médaille d’honneur militaire, se veulent être non seulement une reconnaissance des mérites, mais aussi une exhortation à plus d’engagement et d’ardeur au travail.



Il faut rappeler que cette cérémonie, tenue en différé, s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le 64ᵉ anniversaire des Forces Armées Nationales et la célébration de la fête nationale d’indépendance du Burkina Faso.