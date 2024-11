Burkina : la Commission de régulation des dysfonctionnements reçoit les directives du chef de l’Etat

Le président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore a reçu en audience, ce lundi en fin de matinée, les membres du Conseil d’orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD).



Pour le porte-parole de la délégation, Ragnang-newindé Isidore Tiemtore, conseiller spécial du président du Faso en charge des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, cette audience fait suite à l’installation officielle des membres du Conseil d’orientation intervenue le 26 octobre dernier.



Au cours de cette audience, le capitaine Ibrahim Traore a exprimé ses attentes et réitéré sa vision pour un Burkina Faso débarrassé de la corruption, ce fléau qui sape les efforts et actions de développement en cours. « Le président du Faso nous a invités à être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso.



Le changement de mentalité ne doit pas se limiter à des discours vains mais doit être traduit en actes. C’est ensemble que nous allons faire du Burkina Faso un pays où il fait bon vivre », a indiqué Ragnang-newindé Isidore Tiemtore.



Créée en Conseil des ministres le 24 juillet 2024 et rattachée au cabinet du chef de l’Etat, la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD) a pour mission, entre autres, de faire corriger ou de corriger tout dysfonctionnement dans les administrations publiques, de suivre l’exécution des sanctions judiciaires et administratives.