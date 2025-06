Burkina : le Bataillon de Protection Rapprochée de la Présidence soutient l’Initiative Faso Mêbo

Le Bataillon de Protection Rapprochée (BPR) de la Présidence du Faso, a fait ce mercredi un don de bidons d’huile de décoffrage, de sacs de sikalite et d’oxyde à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.



D’une valeur de 4 millions FCFA, ce don témoigne de l’engagement et de la volonté du Bataillon de Protection Rapprochée, d’apporter sa contribution au développement du Burkina Faso. Une contribution reçue avec joie par l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, et qui va contribuer à renforcer la dynamique engagée sur le terrain.



Pour le sous-lieutenant Daouda Wendyam Koudougou, commandant de la Brigade routière 1 de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, « ce geste du BPR est un message fort, parce qu’en plus de mener la lutte pour la sécurisation du territoire, les Forces combattantes contribuent aussi au développement et à l’embellissement du pays ».