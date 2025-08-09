Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Mission gouvernementale pour évaluer les dégâts des violences au Mayo-Kebbi Ouest


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 10 Août 2025


Une mission du ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, dirigée par Dikbo Hubert, est arrivée ce samedi 10 août 2025 dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. L'objectif est d'évaluer l’ampleur des dégâts causés par les récentes violences intercommunautaires survenues à Mandakao et à Oregomel.


Tchad : Mission gouvernementale pour évaluer les dégâts des violences au Mayo-Kebbi Ouest


  Ces affrontements ont eu de lourdes conséquences humaines, matérielles et psychologiques. De nombreuses familles ont été contraintes de fuir et vivent désormais dans des conditions précaires, rendant une intervention humanitaire urgente.

 
La délégation a rencontré le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab, qui a salué l'importance de cette mission pour préparer une assistance ciblée. L'équipe procède à la collecte de données, à des entretiens avec les victimes, et prévoit la distribution de vivres et de kits non alimentaires dans les prochains jours.

 
Après son étape à Pala, la mission se rendra à Moundou, dans le Logone Occidental, pour poursuivre son travail. Un rapport complet sera ensuite soumis au ministère afin d'orienter les actions humanitaires futures.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/08/2025

Tchad – Procès de Dr. Masra : Le CEDPE dénonce une "Injustice Flagrante" et appelle à un procès équitable

Tchad – Procès de Dr. Masra : Le CEDPE dénonce une "Injustice Flagrante" et appelle à un procès équitable

Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel 09/08/2025

Populaires

Tchad : Masra Succes appelle son parti à une “lutte collégiale réunie autour du doyen Bedoumra Kordjé”

09/08/2025

Tchad : Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme et 1 milliard Fcfa d'amende

09/08/2025

Tchad : "une ignominie, une humiliation indigne" à l'encontre de Masra Succes (avocats)

09/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter