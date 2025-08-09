Tchad : Mission gouvernementale pour évaluer les dégâts des violences au Mayo-Kebbi Ouest





Ces affrontements ont eu de lourdes conséquences humaines, matérielles et psychologiques. De nombreuses familles ont été contraintes de fuir et vivent désormais dans des conditions précaires, rendant une intervention humanitaire urgente.





La délégation a rencontré le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab, qui a salué l'importance de cette mission pour préparer une assistance ciblée. L'équipe procède à la collecte de données, à des entretiens avec les victimes, et prévoit la distribution de vivres et de kits non alimentaires dans les prochains jours.





Après son étape à Pala, la mission se rendra à Moundou, dans le Logone Occidental, pour poursuivre son travail. Un rapport complet sera ensuite soumis au ministère afin d'orienter les actions humanitaires futures.