Tchad : La Croix-Rouge du Ouaddaï sensibilise Abéché contre le choléra







Depuis plus d'une semaine, les volontaires de la CRT se mobilisent dans les lieux publics de la ville d'Abéché, y compris les marchés, les lieux de culte et les quartiers, pour informer la population sur les modes de contamination de la maladie. Cette initiative, qui vise à apporter une contribution essentielle à l'éradication de l'épidémie, a été très bien accueillie par les habitants.