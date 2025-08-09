Depuis plus d'une semaine, les volontaires de la CRT se mobilisent dans les lieux publics de la ville d'Abéché, y compris les marchés, les lieux de culte et les quartiers, pour informer la population sur les modes de contamination de la maladie. Cette initiative, qui vise à apporter une contribution essentielle à l'éradication de l'épidémie, a été très bien accueillie par les habitants.
Tchad : La Croix-Rouge du Ouaddaï sensibilise Abéché contre le choléra
Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 10 Août 2025
Le Comité Provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï (CRT) a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre l'épidémie de choléra qui sévit dans la sous-préfecture de Chokoyan.
Depuis plus d'une semaine, les volontaires de la CRT se mobilisent dans les lieux publics de la ville d'Abéché, y compris les marchés, les lieux de culte et les quartiers, pour informer la population sur les modes de contamination de la maladie. Cette initiative, qui vise à apporter une contribution essentielle à l'éradication de l'épidémie, a été très bien accueillie par les habitants.
