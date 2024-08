Burkina : le président Ibrahim Traoré lance les activités de la Banque des Dépôts du Trésor

Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce vendredi 2 août 2024, au lancement officiel des activités de la Banque des Dépôts du Trésor.



En effet, avec l’intégrité comme boussole, cette banque est un outil et un symbole de souveraineté économique et financière du Burkina Faso.



Dans un message du président, publié sur la Page Facebook de la présidence du Faso, cette banque « sera plus proche des populations et contribuera au développement socioéconomique du pays, à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants ».



A cette occasion, le capitaine Ibrahim Traoré invite « les Burkinabè, les organismes publics et privés de développement et les opérateurs économiques à recourir à la banque du « Burkindlim », pour ainsi participer à l’œuvre de construction collective d’une économie souveraine au service du développement de notre pays ».