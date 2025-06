AFRIQUE Burkina : plus de 19 millions de dons mobilisés par la diaspora burkinabè

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Juin 2025



Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieure, a reçu le mardi 17 juin 2025, quatre délégations de la diaspora burkinabè vivant en Afrique et en Europe.

Ces délégations sont venues remettre à Karamoko Jean Marie Traore, leurs contributions d'une valeur totale de 19 millions 818 mille FCFA, pour le Fonds de soutien patriotique.



Conscients de la situation socioéconomique et sécuritaire de leur pays, ces ressortissants burkinabè vivant à l'étranger, ont décidé d’apporter leur pierre à la réalisation des différents chantiers engagés par le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traore.



Ainsi, la communauté des Burkinabè vivant en République Centrafricaine est venue remettre au ministre en charge de burkinabè de l’Extérieur, la quittance de 8 millions 250 mille FCFA, qui est la contribution des fils et filles du Burkina Faso résidant dans la capitale Bangui.



Selon leur représentant monsieur Boukary Ouedraogo, ce don est la réponse à l’appel du chef de l’Etat, visant à soutenir les efforts consentis par le gouvernement pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso. 4 millions 18 mille FCFA, c’est le soutien financier de la communauté des ressortissants du village de Sanogo, commune de Garango (région du Centre-est) vivant en Afrique et en Europe au profit du Fond de soutien patriotique.



Ce geste, selon leur représentant Idrissa Zeba, traduit leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement, dans la lutte pour la reconquête du territoire national et l'édification d’une nation souveraine et indépendante. L’association des Burkinabè et sympathisants résidant à Sachsen en Allemagne, quant à elle, a remis la quittance de la somme de 2 millions de FCFA, destinés également à soutenir le développement impulsé par le gouvernement en faveur des populations, selon le représentant Moussa Kabore.



La société Tiger Volt, une entreprise burkinabè installée en Allemagne et intervenant dans le domaine de l’énergie solaire, était également de la partie, avec une contribution en nature. Elle a offert trois motos électriques d'une valeur totale de 5 millions 550 mille FCFA. Pour la responsable Ramatou Goumbane (plus connue sous le nom d'artiste Sami Rama), ces engins sont destinés aux Forces de défense et de sécurité.



Cet élan de solidarité a été salué à sa juste valeur, par Karamoko Jean Marie Traore, pour qui cette mobilisation des Burkinabè autour de la vision du chef de l’Etat est une dynamique qui rassure que le Burkina Faso est en train de sortir de l’asservissement.



Le ministre a informé les compatriotes des avancées notables sur le terrain, tout en les invitant à maintenir la mobilisation pour la libération totale de la mère Patrie. Il a par ailleurs rassuré les différents donateurs, que tous ces dons seront utilisés à bon escient pour le bonheur des populations burkinabè.







Dans la même rubrique : < > Niger-Allemagne : relance dynamique de la coopération bilatérale Côte d’Ivoire : un site affecté au projet de centrale solaire à Tengrela déclaré d'utilité publique L'Egypte lance la construction d'une centrale solaire à Djibouti Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)