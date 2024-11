Burkina : visite du vice-Premier ministre russe Alexandre Novak

Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak est arrivé dans la capitale burkinabè dans la nuit du jeudi à vendredi. Il conduit une forte délégation, composée des membres du gouvernement, des représentants du parlement et du secteur privé de la Fédération de Russie.



A l'aéroport international de Ouagadougou, la délégation russe a été accueillie par une équipe gouvernementale burkinabè, conduite par le ministre d'Etat ministre de la Défense et des Anciens Combattants, qui avait à ses côtés le ministre en charge de l’Administration territoriale, celui en charge des Infrastructures, ainsi que plusieurs autres cadres du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.



Les émissaires de Moscou sont au Burkina Faso, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. Dans l'agenda de leur séjour, une rencontre technique entre les deux ministres en charge de la défense de la Fédération de Russie et du Burkina Faso, tenue dès l’arrivée de la délégation.



Au cours de la matinée de ce vendredi le 29 novembre 2024, le vice-Premier ministre russe et sa délégation, auront une séance de travail avec la partie burkinabè, dirigée par le chef du gouvernement Appolinaire Joachimson KYELEM de Tambèla. A cette séance de travail, les deux délégations devront discuter de plusieurs volets techniques de leur coopération.



La visite de cette importante délégation vient encore témoigner de la vitalité des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, un partenariat dynamique formalisé par la signature et la mise en œuvre de plusieurs accords. Il faut noter que le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak et sa délégation, ont entamé une tournée dans les trois pays de l’Alliance des Etats de Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, la délégation russe se rendra au Niger.