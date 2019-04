Burundi: Tournoi de rugby des enfants lors de la journee internationale de sport (le 6/4/2019)

La fédération burundaise de Rugby (FBR) prépare un grand événement de Rugby pour les enfants du programme Get Into Rugby. Ce tournoi s’inscrit dans le cadre de la journée internationale du sport le 6 avril. Quatre associations de rugby , en 4 provinces du Burundi, organiseront un tournoi de Rugby pour les enfants garçons et […]

