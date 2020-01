Burundi rugby: Championnat national de Rugby à 15

Les premiers matches du championnat national de Rugby à 15 donnent plus d'espoirs

A Bujumbura, capital économique du Burundi, sur le terrain international de Rugby tempête, a eu lieu, respectivement samedi et dimanche, deux grands matches de Rugby à 15.

Les deux matches ont débuté le championnat national édition 2019-2020.

Samedi le 25/1/2020, le grand club champion de la capital, Youth team, a croisé le fer avec l'ancien champion club de l'Université du Burundi, Rumuri. Le match s'est soldé sur un score de 24points à 0 en faveur du Youth team , 4ème titre du champion successivement depuis 2016. Les exploits essais plus une transformation, du premier mi-temps, ont été marqués respectivement par les redoutables joueurs de Youth team: Prince, Jean et Trésor.

En deuxième mi-temps,toutes les équipes étaient déterminées à remporter le match, mais, toujours Youth team parviens à persuader Rumuri et marque le 4ème essai + transformation marqué par Philippe.

Sur le mème terrain tempête, dans la matinée de dimanche le 26/01/2020,Guépards rencontre les Hyènes, deux équipes jumelles qui se sont scindées il y a deux ans.

Depuis le début du match, chaque équipe cherche à impose son jeu à l'autre, mais l'équilibre se rétablit plus vite.

Vers le 30 ème minute du jeu, les hyènes marquent le premier essai et ajoute un autre qui réussira sa transformation. la première partie du jeu se solde ainsi à 12poits des hyènes contre 0 point des Guépards.

La deuxième partie commence avec la détermination des hyènes qui profitent des remplaçants plus énergiques.

Maso et Bobo parviennent à ajouter deux essais plus transformation au compte des hyènes. Néanmoins, les Guépards ont parvenu à marquer 6 points et le score final s'est soldé à 24 points contre 6 en faveur des hyènes.

Les 4 équipes ont montré leur niveau satisfaisant de performances et ont joué un rugby sain, rempli de fair-play et esprit d'équipe. Les spectateurs témoignent qu'il s'agit d'un bon début du championnat.

Contact de Presse :

Rugby@apo-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/burundi-rugb...