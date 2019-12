What: Business Bootcamp for 100 SME’s in Africa When: 4 – 6 December 2019 Where: Ecobank (https://www.Ecobank.com/) Pan African Conference Centre, Lome, Togo The African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) will be launching its first Business Bootcamp for 100 SME’s in Africa on 4 to 6 December 2019 in Lomé Togo, in partnership with Ecobank. The […]

What: Business Bootcamp for 100 SME’s in Africa When: 4 – 6 December 2019 Where: Ecobank (https://www.Ec...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...