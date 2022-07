AFRIQUE CAF Awards 2022 : les meilleurs joueurs africains à l'honneur

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juillet 2022

Les plus grandes stars du football du continent africain se réuniront ce 21 juillet dans la capitale marocaine de Rabat pour les prestigieux CAF Awards 2022. Certaines des plus grandes stars de la musique et du divertissement du continent seront présentes pour les divertir.

L'événement très attendu, qui se déroulera sur le tapis rouge dans l'incroyable Centre Technique Mohammed VI, réunira tous les nominés des 13 catégories différentes, la royauté du football, y compris les dirigeants du football et les légendes de la CAF, ainsi que des personnalités de tout le continent africain.



Dans la catégorie de la Joueuse africaine de l'année, la Nigériane Asisat Oshoala, qui est actuellement à égalité avec sa compatriote Perpetua Nkwocha avec quatre titres, est en lice pour une cinquième couronne.



Cependant, elle doit faire face à une forte opposition de la capitaine camerounaise Ajara Nchout Njoya et de la nouvelle venue Grace Chanda de Zambie dans la catégorie des femmes.



Njoya, qui est au cœur de la reconstruction du Cameroun et fait partie intégrante de l'Inter Milan, apporte une rude concurrence à ce face-à-face, tandis que la capitaine zambienne Chanda, qui est montée en puissance, devrait bousculer le statu quo.



Dans la catégorie masculine, les anciens vainqueurs Mohamed Salah et Sadio Mane d'Égypte et du Sénégal se disputeront le prix avec le gardien sénégalais Edouard Mendy, également nouveau venu dans le trio final.



La saison exceptionnelle de Salah avec Liverpool lui a valu d'être élu par ses collègues professionnels comme le joueur de l'année de la PFA en Premier League, tandis que Mane et Mendy, qui ont remporté l'AFCON 2021 et aidé le Sénégal à remporter son premier titre ainsi qu'à assurer une troisième participation à la Coupe du Monde de la FIFA pour les Lions de la Téranga, complètent une liste très serrée.



Pour l'entraîneur de l'année dans la catégorie féminine, le choix est très serré entre quatre tacticiens méritants, dont Jerry Tshabalala, entraîneur du Mamelodi Sundowns Ladies FC, qui a remporté le premier titre de la CAF Women's Champions League, et le Zambien Bruce Mwape, qui a permis aux Copper Queens d'être les représentantes de l'Afrique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de décrocher leur premier billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA.



L'actuelle titulaire du prix, la Sud-Africaine Desiree Ellis, qui continue de faire des Banyana Banyana des candidats réguliers au titre de la WAFCON, est également en lice, tout comme le sélectionneur du Maroc, Reynald Pedros, qui a conduit les Lionnes de l'Atlas à leur toute première qualification pour la Coupe du monde, en parfait précurseur de la finale de la WAFCON, samedi.



Dans la catégorie masculine, le Sénégalais Aliou Cissé, qui a mené les Lions de la Téranga à leur premier titre de champion d'Afrique en battant l'Égypte de Carlos Queiroz lors d'une finale épique, avant de réitérer l'exploit lors du barrage de la Coupe du monde et de décrocher une place pour la compétition de cette année au Qatar, est en lice pour le prix, tout comme le Marocain Walid Regragui, qui a mené le Wydad Athletic Club au titre de champion de la CAF.



Dans la catégorie Club féminin de l'année, le Mamelodi Sundowns Ladies FC a remporté la première édition de la CAF Women's Champions League en battant les Hasaacas Ladies du Ghana en finale et sera en lice pour le prix contre le club ghanéen, tout comme l'AS FAR du Maroc.



Dans la catégorie masculine, le géant égyptien Al Ahly, qui a remporté pour la deuxième fois consécutive la médaille de bronze de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, devra faire face à une concurrence serrée de la part des clubs marocains RS Berkane et Wydad Athletic Club, qui ont remporté respectivement la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions de la CAF.



Les CAF Awards 2022 se tiendront dans le magnifique complexe Mohammed VI à Rabat à 20h00 heure locale (19h00 GMT).





