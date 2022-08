TCHAD CAMES : 55 tchadiens inscrits sur la liste d'aptitude

La 44ème Session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES a pris fin le 30 juillet en Guinée. Durant trois jours, les comités techniques spécialisés et les experts du CAMES ont travaillé sur les dossiers soumis à leur appréciation.

55 tchadiens sont inscrits sur la liste d'aptitude de différents comités techniques spécialisés dans différentes spécialistes, en qualité de Maître assistant, Maître de conférences, Maître de recherches, Chargé de recherches.



Au total, 2084 candidats ont été inscrits sur les différentes listes d'aptitude.

UNIVERSITÉ : INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES SCIENCES ET TECHNIQUES D'ABÉCHÉ (INSTA)

CTS : Sciences et Techniques de l'Ingénieur Maître Assistant

Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MAHAMAT HABIB Senoussi Hissein Informatique LAFMA Inscrit Cote B YOUSSOUF Ahmat Télécommunications LAFMA Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ABDALLAH Dadi Mahamat Mécanique-Energétique LAFMC Inscrit Cote A ARAFAT Ousman Bechir Electronique LAFMC Inscrit Cote A DJIMAKO Bongo Mécanique-Energétique LAFMC Inscrit Cote A MAHAMAT Ahmat Taha Electronique LAFMC Inscrit Cote A MAHAMAT Hassan Bechir Electronique LAFMC Inscrit Cote A OUZER NABIL Adam Electronique LAFMC Inscrit Cote A CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MOUSSA CHAHAD Aouadalkarim Botanique et Ecologie LAFMA Inscrit Cote B NOUBANDIGUIM Moise Biologie et Productions Animales LAFMA Inscrit Cote B Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes DJALAL Ardjoun Khalil Productions animales LAFMC Inscrit Cote B UNIVERSITÉ : INSTITUT TCHADIEN DE RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (ITRAD )

CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître de Recherche Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes NADJIAM Djirabaye Agroforesterie/Ecologie LAFMR Inscrit Cote B UNIVERSITÉ : UNIVERSITE ADAM BARKA D'ABÉCHÉ (UNABA) CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MAHAMAT TAHIR Markhous Adam Physiologie et Santé Animale LAFMA Inscrit Cote B UNIVERSITÉ : UNIVERSITE DE DOBA - Tchad CTS : Lettres et Sciences humaines Maître Assistant

CTS : Sciences Juridiques et Politiques Maître Assistant

CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MEUSNGAR Gédéon Histoire contemporaine LAFMA Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes DANBÉ Mouamadji Droit public LAFMA Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes VOURCHAKBE Joël Parasitologie LAFMA Inscrit Cote A UNIVERSITÉ : UNIVERSITE DE MOUNDOU - Tchad CTS : Lettres et Sciences humaines Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes DJEMON Model Géomorphologie LAFMA Inscrit Cote B KOYE Samedi Littératures africaines LAFMA Inscrit Cote B MOUNDAKOM Yandi Géographie humaine (rurale et économique) LAFMA Inscrit Cote B CTS : Sciences Juridiques et Politiques Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes RAMARDE Nedoumbaiel Droit privé LAFMA Inscrit Cote B UNIVERSITÉ : UNIVERSITE DE NDJAMENA CTS : Lettres et Sciences humaines Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ADOUM FORTEYE Amadou Géographie humaine (rurale et économique) LAFMA Inscrit Cote B IBRAHIM Bourma Ahmat Histoire contemporaine LAFMA Inscrit Cote B KALPET Emmanuel Littérature, africaine LAFMA Inscrit Cote B MAHAMAT Mey Mahamat Histoire LAFMA Inscrit Cote B ZOUA BLAO Martin Géographie humaine et économique LAFMA Inscrit Cote A Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ALLAMBADEMEL Vincent De Paul Sociologie du développement LAFMC Inscrit Cote A MOUTEDE-MADJI Vincent Géographie rurale LAFMC Inscrit Cote A TATOLOUM Amane Géographie rurale et aménagement LAFMC Inscrit Cote B CTS : Mathématiques-Physique-Chimie Maître Assistant

CTS : Médecine-Pharmacie-Odontostomatologie-Médecine Vétérinaire Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes VOTSIA Djokata Mathématiques : Mathématiques appliquées LAFMA Inscrit Cote A Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes FOKSOUNA Sakadi Neurologie LAFMA Inscrit Cote A Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MADAME MAHAMAT YOUNOUS HAMDANE NÉE ACHE Haroune SaÏd Gynécologie - Obstétrique LAFMA Inscrit Cote A ZAKARIA Abdel-madjid Zakaria Cardiologie LAFMA Inscrit Cote A Professeur Titulaire Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes FOUMSOU Lhagadang Gynécologie - Obstétrique LAFPT Inscrit - RIMTEBAYE Kimassoum Urologie - Andrologie LAFPT Inscrit - CTS : Sciences Economiques et Gestion Maître Assistant

CTS : Sciences et Techniques de l'Ingénieur Maître de Conférences

CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Chargé de Recherche

Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MAHAMAT Mouta Djirabi Macro-économie LAFMA Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes BASSA Bruno Génie mécanique LAFMC Inscrit Cote A Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes KEMSOL NAGORNGAR Angeline , épouse NOUBANGOMBE Agronomie LAFCR Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes DJIBRINE Adoum Oumar Biochimie-Microbiologie/biotechnologie LAFMA Inscrit Cote B ISSA Mahamat Souleymane Parasitologie LAFMA Inscrit Cote B KLAMADJI MOUSSA Ngarena Géologie LAFMA Inscrit Cote B MAHAMAT MALLAH Choukou Agro-économie LAFMA Inscrit Cote B MBAGUEDJE Diondoh Géosciences et environnement LAFMA Inscrit Cote B TARIAM DJIBANGAR Agnès Immunologie LAFMA Inscrit Cote A Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ABDERRAZZACK Adoum Fouda Microbiologie LAFMC Inscrit Cote B NADJIOROUM Ngam-asra Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie LAFMC Inscrit Cote A UNIVERSITÉ : UNIVERSITE DE SARH - Tchad CTS : Lettres et Sciences humaines Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ADAMOU Yerima Géographie humaine (rurale et économique) LAFMA Inscrit Cote A BRAHIM MALLOUM Mbodou Histoire et civilisation africaines LAFMA Inscrit Cote B KIMTOLOUM Patchad Sociolinguistique et ethnolinguistique LAFMA Inscrit Cote B Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MBAINDOH Beltolna Géographie rurale LAFMC Inscrit Cote B TOB-RO N’dilbé Géographie urbaine, urbanisme LAFMC Inscrit Cote B CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ALHADJ MARKHOUS Nazal Technologie Alimentaire/ Microbiologie Alimentaire LAFMA Inscrit Cote A NAÏMOU Seguem Géologie structurale et Cartographie géologique LAFMA Inscrit Cote A UNIVERSITÉ : UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES D'ATI (USTA) - Tchad CTS : Lettres et Sciences humaines Maître Assistant

CTS : Sciences Naturelles-Agronomie Maître de Conférences Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes MBATBRAL Naskida Géographie de l'environnement LAFMA Inscrit Cote B Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes ALI BRAHIM Bechir Zootechnie et systèmes pastoraux LAFMC Inscrit Cote A UNIVERSITÉ : UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE MONGO (UPM) CTS : Sciences et Techniques de l'Ingénieur Maître Assistant Nom & prénoms Spécialités Grades Décisions Cotes HAROUN Abba Labane Génie électrique (Stockage, transport, distribution de l'énergie)





