CAMES : Pr. Ali Souleymane Daby est le candidat du Tchad au poste de SG

L'ex ministre de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources halieutiques, Pr. Ali Souleymane Daby, est candidat officiel du Tchad au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), annonce le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Le CAMES est une institution africaine créée en 1968. Son secrétaire général Pr. Bertrand Mbatchi est décédé le 25 septembre 2021 à Ouagadougou.



Mercredi, Pr. Abou Napon, directeur des programmes chargé des Comités Consultants Inter-africains (CCI), des Concours d’agrégation et de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES (OIPA/CAMES), a été nommé — par le Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) — secrétaire général par intérim du CAMES, à compter du 27 septembre 2021. Il assurera la gestion du CAMES, jusqu’à la nomination du prochain secrétaire général, conformément aux textes en vigueur.