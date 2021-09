CAMES : l’Université de N’Djamena totalise 37 enseignants-chercheurs et chercheurs

Selon les résultats de la 43è session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), publiés le 15 septembre 2021, l’Université de N’Djamena totalise 37 enseignants-chercheurs et chercheurs admis sur les 57 issus des 10 institutions d’enseignement supérieur tchadiennes, tous grades et spécialités confondus. Voici la liste et la spécialité de ces 37 personnalités :



LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

MAITRE ASSISTANT

1. ABAKAR KASSAMBARA ABDOULAYE : Histoire économique et sociale de l’Afrique

2. ADOUM IDRISS MAHADJIR : Géographie urbaine

3. DIONNODJI TCHAÏNE : Linguistique

4. GONDEU LADIBA : Sociologie et Anthropologie sociale

5. GONI OUSMAN ABAKAR : Histoire économique et sociale de l’Afrique

6. HAMIT KESSELY BOURKOU : Géographie

7. MAHAMAT SEID ABDOULAYE : Linguistique

8. REOUTAREM SYLVAIN : Langue et littérature française



MAITRE DE CONFERENCES

9. BAOHOUTOU LAOHOTE : Géographie physique (climatologie, hydrologie)

10. MADJINDAYE YAMBAÏDJE : Littératures africaines

11. NANGKARA CLISON : Archéologie

12. PALOU BAÏSSERNE LUDOVIC : Géographie rurale

13. VAIDJIKE DIEUDONNE : Philosophie (option : Métaphysique et philosophie africaine)



MATHEMATIQUES-PHYSIQUE-CHIMIE

MAITRE ASSISTANT

14. FOULLA DIEUDONNE PLATOU : Physique

15. GOUNOUNG ALIX AKWADA : Mathématiques appliquées : Statistiques



MEDECINE-PHARMACIE-ODONTOSTOMATOLOGIE-MEDECINE VETERINAIRE

MAITRE ASSISTANT

16. CANTON KESSELY YANNICK : Neurochirurgie

17. MAD-TOINGUE JOSEPH : Maladies infectieuses

18. MAHAMAT ALI BOLTI : Maladies infectieuses et tropicales

19. MAHAMAT NOUR ABAKAR DJIBRINE : Chirurgie pédiatrique

20. OLIVIER NGARINGUEM : Chirurgie pédiatrique

21. TORALTA NODJITOLOUM JOSEPHINE , EPOUSE TORALTA TELNGAR JACQUES : Pédiatrie



SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

MAITRE ASSISTANT

22. ABDERAMANE MAHAMAT ABDEL-AZIZ : Agroéconomie

23. DJIMSANAN BACRE : Marketing/Stratégie

24. MOUSSA MAHAMAT AHMAT : Sciences de Gestion

 SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGENIEUR

MAITRE ASSISTANT

25. ABOINA GERARD TCHAKBLO : Énergétique

26. ANNOUAR DJIDDA MAHAMAT : Mécanique-Energétique

27. HAROUN ALI ADANNOU : Science des Matériaux

28. MAHAMAT CHARFADINE SALIM : Informatique (Réseaux)



SCIENCES NATURELLES-AGRONOMIE

MAITRE ASSISTANT

29. ADOUM ABDRAMAN ABGASSI : Agro-Pédologie

30. DJIMADOUM KIMASSOUM : Biochimie, Contrôle de Qualité et Tech. Alim.

31. PASSANNET AUGUSTIN SCHINZOUMKA : Physiologie et Biotechnologies végétales

32. SABRE IDRISS ABSAKINE : Biologie végétale



MAITRE DE CONFERENCES

33. ADAWAYE CHATTE IDEKHI : Microbiologie

34. DJEKOTA CHRISTOPHE NGARMARI : Biologie végétale, botanique

35. HAMIT MAHAMAT MAHAMAT ALIO : Biologie animale/Parasitologie

36. MBAYNGONE ELISEE : Biologie et Ecologie Végétales

37. NGUINAMBAYE MBERDOUM MEMTI : Physiologie végétale