CAMES : l'ex-ministre Mahmoud Youssouf Khayal désigné à la commission d'éthique et déontologie

L'ancien ministre de la Santé publique, Pr. Mahmoud Youssouf Khayal, est désigné membre de la commission d'éthique et de déontologie du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES).



À la tête du département de la santé publique au plus fort de la crise de Covid-19 en 2019, Pr. Mahmoud Youssouf Khayal est un physicien, titulaire d'un doctorat et spécialiste en énergétique et en énergie électrique.



Né le 4 avril 1958, il est marié et père de six enfants.