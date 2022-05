CAMES : l’ivoirien Pr. Konaté Souleymane élu secrétaire général

Le Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) s'est réuni en session ordinaire du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, sous la présidence du Ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama DIAWARA.



Pr. Konaté Souleymane de la Côte d’Ivoire est le nouveau secrétaire général du CAMES à l’issue des élections.



Professeur titulaire en écologie, il occupe actuellement le poste de directeur général de la Recherche et de l’Innovation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.