CAMES : le Tchad crée une commission nationale pour piloter sa campagne

La commission nationale est chargée de mettre en oeuvre une stratégie efficace de campagne et un chronogramme de déplacement dans les États membres de l'espace CAMES pour solliciter leur soutien massif à la candidature du Tchad.



La commission est présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, appuyée d'un rapporteur et de 12 membres.



L'ex ministre de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources halieutiques, Pr. Ali Souleymane Daby, est candidat officiel du Tchad au poste de secrétaire général du CAMES, a annoncé en octobre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Le CAMES est une institution africaine créée en 1968. Son secrétaire général Pr. Bertrand Mbatchi est décédé le 25 septembre 2021 à Ouagadougou.