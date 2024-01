CAN 2023 : Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais, élu meilleur entraîneur des phases de poules

Il est important de souligner que c'est la 15e victoire en phase finale de Coupe d'Afrique qu’Aliou Cissé enregistre depuis qu'il est à la tête des Lions. Avant son arrivée au poste d'entraîneur, le Sénégal n'avait remporté que 14 victoires lors de ses participations précédentes. Cette réussite témoigne du travail acharné et du dévouement dont il fait preuve pour amener son équipe vers le succès.



Dans cette même compétition, le jeune joueur sénégalais Lamine Camara s'est illustré avec deux buts marqués en deux matchs et a été méritamment élu meilleur jeune joueur. De plus, Jesùs Owono de la Guinée Equatoriale a été reconnu comme le meilleur gardien pour ses performances exceptionnelles tout au long des phases de poules.



L'élection d'Aliou Cissé comme meilleur entraîneur et les distinctions accordées à Lamine Camara et Jesùs Owono témoignent non seulement du talent individuel mais aussi du travail collectif remarquable qui existe dans le football africain. Ces reconnaissances sont une source légitime de fierté pour les joueurs ainsi que pour leurs pays respectifs.



Ces honneurs soulignent l'excellence dont font preuve Aliou Cissé et les joueurs sous sa direction. Ils ont su briller dans une compétition prestigieuse et démontrer leur talent sur la scène continentale. Nous leur souhaitons bonne chance pour les étapes suivantes et espérons voir davantage d'éclatantes performances à venir.