CAN 2023 – Président Doumbouya : Les Sylis « n'ont pas ramené la Coupe, mais ils nous ont apporté l'honneur et le drapeau national »

Lors de cette rencontre avec les joueurs du Syli National, le Président Doumbouya a souligné l'importance de cet exploit pour la Guinée. Il a rappelé que malgré la défaite en quart de finale, l'équipe nationale avait remporté bien plus que des victoires sur le terrain. Ils avaient apporté l'honneur et le drapeau national avec eux, symbolisant ainsi la quintessence même de notre identité nationale.



Le Président Doumbouya a également mis en avant l'unité qui règne dans notre République grâce à cet événement sportif majeur. La population guinéenne s'est rassemblée derrière son équipe nationale et a exprimé sa fierté et son soutien inconditionnel.



Cette reconnaissance officielle témoigne du respect et de l'admiration que les joueurs du Syli National ont gagnés grâce à leurs performances lors de cette compétition continentale prestigieuse. Leur parcours historique jusqu'en quart de finale restera gravé dans les mémoires des supporters guinéens.



« Nous sommes la République de Guinée.

Ensemble, nous avons tiré les enseignements de cette édition et reconnu les efforts à fournir davantage pour hisser le football guinéen à son sommet d'antan. L'État, de son côté, jouera pleinement et plus encore sa partition. Une fois de plus, bravo aux joueurs du Syli national. Ils n'ont pas ramené la Coupe, mais ils nous ont apporté l'honneur et le drapeau national dans un geste symbolique transcendant le sport, incarnant ainsi la quintessence de notre identité nationale. Vive le Syli, Vive la République de Guinée ! », a indiqué le Président Doumbouya dimanche.