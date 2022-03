TCHAD CAN 2023 : le Tchad perd l’espoir de participer !

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 24 Mars 2022





Dans cadre de la phase préliminaire de la coupe d’Afrique des nations CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, les SAO ont perdu leur premier match contre la Gambie hier au Cameroun, au stade Ahmadou Ahidjo (0-1). Un résultat qui pourrait donner moins de chance à l’équipe tchadienne quant à la suite de la compétition.



Pourtant, tout a été fait pour que la sélection tchadienne gagne ce match. Du président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Ali Mahamout Seid, en passant par la Fédération tchadienne de football association, jusqu’aux supporters, tous ont été mobilisés pour célébrer la victoire de l’équipe nationale à la sortie de ce match.



Au finish, tous ont été déçus. 1-0, en faveur des Scorpions de la Gambie, c’est donc le score final de ce match qui a opposé les deux équipes, jugées moins compétitives par la Fédération internationale de football association (FIFA).



Du côté du Tchad, la mobilisation été de taille. Un peu plutôt, dans la journée du 23 mars 2022, sur la toile, un internaute souhaitait la victoire de la sélection nationale tchadienne. « Nous avons pleine confiance en nos joueurs qui ont tenu à tout sacrifier pour prendre part à ce rendez-vous que nous espérons historique pour le football tchadien. Même l’enthousiasme qui compense bien les défauts.



Dans la ferveur générale, tous les supporters et compatriotes Tchadiens me disent que, cette fois-ci c’est la bonne. J’espère et je suis convaincu que cette double confrontation face à la Gambie permettra à notre passion de se transformer en moment de joie, d’allégresse et d’émotion. Que toute personne aspire à vivre au moins une fois dans sa vie », a écrit Mahmoud Ali Seid, ministre de la Jeunesse et des Sports relayé par Le Visionnaire, sur sa page Facebook.



Cet optimisme s’est transformé en désillusion à la fin de la compétition. A peine 80 minutes de jeu entre les deux équipes, les Tchadiens déçus de la prestation de leurs joueurs, quittent déjà les écrans. Entre temps, la fatigue gagne les SAO et la sélection gambienne ouvre le score. « La défaite aux compétitions sportives est toujours vécue par les Tchadiens. Je disais que ça n’allait pas marcher », se désole un supporter.



La ferveur attendue fait place aux consolations. « J’ai perdu le match mais je garde espoir. Parce que le niveau de jeu de la sélection tchadienne a évolué. Je pense qu’ils feront mieux pour le deuxième match », écrit un autre supporter des SAO.





