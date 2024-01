CAN 2023 : le Tchad présent en Côte d'Ivoire grâce à l'arbitre Alhadji Allaou Mahamat

Le décor se plante pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, Côte d'Ivoire 2023. Sur les 68 arbitres retenus figure un Tchadien : Alhadji Allaou Mahamat.



Depuis la création de la Coupe d'Afrique des nations de football, l'équipe nationale de football du Tchad n'a jamais participé à une phase finale. Mais en 2023, le football tchadien sera représenté à la 34ème édition.



En effet, l'arbitre Alhadji Allaou Mahamat figure parmi les 26 centraux retenus pour officier. Né le 2 mai 1986, Alhadji Allaou Mahamat est entré dans l'arbitrage à la faveur d'un stage organisé en 2007. Après d'autres stages qui lui ont permis de gravir les échelons, il est passé international FIFA.



D'abord retenu pour officier à la CAN U20 en 2020 en Mauritanie, il a ensuite été arbitre au championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2023 en Algérie. Sa sélection comme arbitre central à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, est une consécration pour le porte-étendard de l'arbitrage tchadien.



Le match Côte d'Ivoire-Guinée Équatoriale programmée le 13 janvier, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, donnera le coup d'envoi de la 34ème édition de la CAN. C'est l'aboutissement d'un long processus pour l'organisation par la Côte d'Ivoire de la phase finale de la CAN, la deuxième que le pays de Didier Drogba accueille.



Le feuilleton a débuté le 20 septembre 2014 lorsque la CAF attribue l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. En 2018, constatant les retards dans l'avancement des travaux, la CAF opère des ajustements. L'organisation de la CAN 2019 est retirée au Cameroun qui est décalé en 2021.



Cet ajustement pousse la Côte d'Ivoire en 2023 et la Guinée en 2025. Si le Cameroun et la Guinée acceptent l'ajustement de la CAF, la Côte d'Ivoire n'est pas du même avis et menace de saisir le tribunal arbitral du (TAS).



Il a fallu une entrevue entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le président de la CAF de l'époque Ahmad Ahmad pour que les divergences soient aplanies. La pandémie du Covid-19, qui a sévi entre 2020 et 2021, a eu des conséquences sur l'organisation de la CAN. Celle de 2021 s'est jouée en janvier/février 2022 au Cameroun, et celle de 2023 se joue en janvier/février 2024 en Côte d'Ivoire.



Jusqu'au 11 février 2024, l'Afrique vibrera au rythme des 52 matches programmés pour la 34ème édition de la CAN. 24 pays sont sur la ligne de départ, pour succéder au Sénégal au soir du 11 février 2024.