CAN 2023 : les 2léphants de la Côte d’Ivoire remportent le match d’ouverture !

Dès le début du match, la Côte d'Ivoire s'est emparée du ballon tandis que la Guinée-Bissau se regroupait en défense. Les Éléphants ont rapidement obtenu une occasion grâce à une combinaison sur le côté gauche, qui a entraîné un corner après un dégagement de Jefferson Encada face au but (3e minute). Peu après, l'ouverture du score est intervenue. Franck Kessié a intercepté une mauvaise relance des Djurtus sur le côté gauche et a trouvé Seko Fofana dans la surface de réparation. L'ancien joueur du RC Lens a traversé la défense adverse pour loger un tir puissant dans le coin gauche du gardien Ouparine Djoco (1-0, 4e minute). C'était son troisième but en quatre matchs avec les Éléphants.



La Guinée-Bissau a timidement tenté de répliquer quelques minutes plus tard avec une offensive menée par Fali Candé côté gauche. Suite à son centre, Mama Baldé a manqué son retourné acrobatique et Mauro Rodrigues n'a pas réussi à contrôler devant la défense ivoirienne (8e minute). La Côte d'Ivoire a continué à exploiter les côtés, notamment l'aile droite. Un centre en retrait de Krasso a été capté directement par Djoco (11e minute), puis Jérémie Boga a effectué un autre centre mal repris par l'avant-centre de l'Étoile Rouge, qui était positionné en pointe en l'absence de Sébastien Haller, habituel titulaire et toujours blessé (18e minute).



En conclusion, la Côte d'Ivoire a commencé sa campagne lors de la CAN 2023 de manière réussie en remportant le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Les Éléphants ont montré leur domination dès le début du match et ont su concrétiser leurs occasions pour prendre une avance confortable. Cette victoire est un bon départ pour l'équipe ivoirienne dans cette compétition tant attendue par les supporters.