CAN 2024 : Le message de soutien de Guillaume Soro aux éléphants de la Côte d’Ivoire

« À l’occasion de la seconde édition de la Coupe Africaine des Nations (CAN) que notre pays, la Côte d'Ivoire, a l'honneur d'organiser, je ressens une immense fierté d’accueillir sur la terre de nos ancêtres, nos frères venus de toute l’Afrique. Quarante ans après Côte d'Ivoire 84, nous sommes prêts à offrir au Continent, une célébration sportive mémorable.



Nous Ivoiriens, passionnés de football, nous allons démontrer notre légendaire hospitalité envers nos invités et créer des moments inoubliables de partage et de brassage continental. En tant que « Pays de l’hospitalité », nous ouvrons nos cœurs aux joueurs étrangers, aux supporters venant d'ailleurs, et à tous les visiteurs qui découvriront la beauté de la Côte d'Ivoire et la chaleur des Ivoiriens.



À vous nos chers Éléphants, fiers représentants de notre pays, je vous adresse tout mon soutien et mes encouragements. Comme en 2015, où j'ai été à vos côtés à Malabo, je demeure en communion avec vous et je ne doute pas de votre détermination à atteindre le sommet du podium. J’ai la conviction que vous mobiliserez votre énergie et votre savoir-faire technique et tactique pour permettre au peuple ivoirien de réaliser son rêve de soulever pour la troisième fois le magnifique trophée de la CAN.



Bonne chance à nos pachydermes sur le terrain. Que la victoire soit notre récompense commune », a-t-il écrit jeudi sur Twitter.