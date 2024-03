CAN 2025 : Accueil chaleureux pour les Sao du Tchad à Yaoundé par la diaspora tchadienne

C'est donc à Yaoundé, et plus précisément au Stade Ahmadou-Ahidjo, que le Tchad recevra l'Île Maurice le 22 mars prochain, lors du match aller du tour préliminaire des qualifications pour la CAN. Malheureusement, les Sao ne peuvent pas jouer au Stade Idriss-Mahamat-Ouya à Ndjamena, dont les travaux de réhabilitation entamés en février 2022 seront achevés dans les prochaines semaines.



Le match retour aura lieu le 26 mars au Complexe Sportif de Côte-d'Or, à Maurice. La Fédération Mauricienne avait proposé d'organiser les deux matches sur leur sol, mais s'est vue opposer un refus ferme et définitif par son homologue tchadienne.



Cet accueil chaleureux réservé aux Sao du Tchad par la diaspora tchadienne établie à Yaoundé témoigne de l'importance que revêt ce match pour toute la communauté tchadienne vivant au Cameroun. Cela démontre également l'engouement et le soutien indéniable des supporters tchadiens envers leur équipe nationale.



Le football est bien plus qu'un simple sport ; il est un véritable vecteur d'unité et de fierté nationales. Ce match entre le Tchad et l'Île Maurice représente une opportunité pour les Sao de montrer tout leur talent et leur détermination sur la scène internationale.



Malgré les obstacles rencontrés concernant le choix du stade pour ce match préliminaire crucial, cela n'a pas entaché l'esprit combatif des joueurs tchadiens ni découragé leurs fidèles supporters. Au contraire, cet épisode a renforcé leur solidarité et leur volonté de soutenir inconditionnellement leur équipe favorite jusqu'à la victoire finale.



Les Sao sont conscients des attentes placées en eux ainsi que du rôle qu'ils jouent en tant qu'Ambassadeurs sportifs du Tchad. Ils ont travaillé dur pendant leurs entraînements afin d'être prêts physiquement et tactiquement pour affronter cette équipe mauricienne coriace.



Ce moment marque également une étape importante dans l'évolution du football tchadien qui cherche sans cesse à se développer davantage sur tous les plans : infrastructures sportives modernes, formation des jeunes talents locaux, renforcement des capacités techniques... Ces initiatives contribuent toutes à asseoir une base solide permettant aux générations futures de briller sur la scène continentale voire mondiale.