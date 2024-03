CAN 2025 : Kevin Nicaise Tatila évalue ses joueurs lors d'un match intra groupe

À moins de deux semaines de cette rencontre cruciale, l'équipe se prépare intensément pour faire face à ce défi. Les entraînements ont commencé le 5 mars dernier et depuis lors, les joueurs se sont investis corps et âme dans la préparation. Leur motivation est palpable sur le terrain alors qu'ils travaillent dur pour affiner leur tactique et améliorer leur condition physique.



Lors du match intra-groupe, chaque joueur a eu l'occasion de démontrer ses compétences et sa valeur au sein de l'équipe. Les images témoignent des moments forts et des efforts fournis par chacun d'entre eux. C'était une occasion précieuse pour le staff technique d'analyser les performances individuelles afin de prendre les meilleures décisions en termes de composition d'équipe pour le prochain match.



La compétition entre les joueurs est forte car tous aspirent à être sélectionnés pour représenter leur pays lors du tournoi majeur en 2025. Chaque action est scrutée avec attention afin que toutes les ressources disponibles soient exploitées au maximum.



Il est clair que tout le monde travaille dur et reste concentré sur cet objectif commun : se qualifier pour la CAN TotalEnergie Maroc 2025. L'esprit d'équipe est primordial dans cette quête, car c'est ensemble que ces footballeurs talentueux peuvent espérer atteindre leur but ultime.



Dans moins de deux semaines, ces joueurs fouleront la pelouse du stade Ahidjo à Yaoundé lors du match aller contre l'île Maurice. Ce sera un moment crucial où chaque décision tactique aura une importance capitale dans la poursuite des aspirations marocaines à remporter ce tournoi prestigieux.



Le staff technique continue donc de peaufiner son approche stratégique tout en prenant compte des forces et faiblesses observées lors du match intra-groupe. Chaque minute jusqu'à ce jour fatidique sera utilisée judicieusement afin d'être prêt mentalement et physiquement lorsque le coup d'envoi retentira.



Les supporters tchadiens sont impatients de voir leurs héros nationaux briller sur la scène africaine en 2025. Le chemin vers la qualification ne sera pas facile mais avec une équipe solide, un coaching avisé et une volonté inébranlable, il n'y a aucune raison que cette rêve ne devienne pas réalité.