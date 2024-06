CAN 2025 : La compétition se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026

C'est lors d'une rencontre à Johannesburg, en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en cours, que le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a annoncé cette décision.



Cette édition de la CAN marquera la deuxième fois que le Maroc accueille le tournoi, après l'édition de 1988. La compétition se déroulera dans plusieurs villes marocaines, dont les stades et les infrastructures ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de construction en vue de l'événement.



La CAN 2025 est attendue avec un grand enthousiasme par les fans de football africains et du monde entier. Elle promet d'être une compétition passionnante et riche en émotions, avec la participation des meilleures équipes du continent africain.