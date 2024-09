CAN 2025 : Le rêve est encore possible pour les SAO du Tchad

Lors du premier match contre la Sierra Leone, classée 122e au classement FIFA, les Sao ont arraché un match nul sur le sol sierra-léonais. Ce résultat, bien que modeste, témoigne d'un excellent engagement collectif et d'une motivation sans faille pour atteindre l'objectif ultime : une qualification historique pour la CAN.



Lors du deuxième match, les Sao ont affronté les champions d'Afrique en titre, les Éléphants de Côte d'Ivoire, classés 38e mondialement. Pendant les 45 premières minutes, le Tchad a tenu en échec l'une des meilleures équipes du continent, avant de s'incliner sur un score de 0-2 au coup de sifflet final. Malgré cette défaite, la prestation des Sao a été saluée pour son courage et sa ténacité face à une équipe de très haut niveau.



La route vers la qualification est encore longue, et les Sao se projettent déjà sur la préparation de leur troisième match contre la Zambie, classée 92e. Avec la même motivation et un esprit de groupe solide, l'équipe reste déterminée à jouer les prochains matchs avec la même intensité pour tenter de décrocher la deuxième place du groupe G, synonyme de qualification pour la CAN 2025.



Le rêve est encore possible, et toute la nation soutient les Sao dans leur quête de réussite. Les efforts doivent être maintenus pour préparer les matchs cruciaux à venir, notamment les troisièmes et quatrièmes journées prévues pour début octobre.



Classement FIFA 2024 du Groupe G :



Côte d'Ivoire : 38

Zambie : 92

Sierra Leone : 122

Tchad : 178



Les supporters et l'équipe se préparent pour la suite des éliminatoires avec espoir et détermination.