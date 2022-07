CEDEAO : le président Umaro Sissoco à Ouagadougou pour un suivi de la transition

Le président en exercice de la CEDEAO a été précédé un quart d'heure plus tôt dans la capitale burkinabè, par le facilitateur de l’Organisation ouest-africaine pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, Dr. Omar Alieu Touray, était de la délégation du chef de l'état bissau guinéen.



Le séjour du président Umaro Sissoco Embalo sera marqué par une séance de travail avec les autorités de la transition. Il y aura notamment un tête-à-tête avec le chef de l’Etat burkinabè, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, informe la Primature.



La délégation de la CEDEAO s'entretiendra en outre, avec les membres du gouvernement et bien d'autres acteurs de la vie nationale.



En rappel, lors de la 61e session ordinaire de la CEDEAO tenue le 3 juillet 2022 à Accra au Ghana, les chefs d’État et de gouvernement de l’organisation communautaire et les autorités burkinabè sont parvenus à un compromis dynamique pour une durée de la transition de 24 mois, à compter du 1er juillet 2022.