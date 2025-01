CFAO Mobility Tchad et Team Toyota à Alvess Auto signent un accord de partenariat stratégique

Un engagement envers l'excellence



Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de Team Alvess, Mahamat Nouri Djiddi Hissein, a rappelé que depuis sa création, son entreprise s'est imposée comme une entreprise citoyenne, engagée à servir tous les segments de la société avec professionnalisme et rapidité. « Aujourd'hui, nous renforçons cet engagement grâce à ce partenariat, qui marque une nouvelle ère dans notre quête d'excellence », a-t-il déclaré.



Il a souligné que ce partenariat n'est pas un simple accord commercial, mais une alliance stratégique qui combine l'expertise locale d'Alvess Auto à celle de Toyota, une marque mondiale reconnue pour son innovation et sa fiabilité. « Ensemble, nous nous engageons à transformer l'expérience automobile dans notre pays », a-t-il ajouté.



Une promesse envers les clients



Mahamat Nouri Djiddi Hissein a rassuré les clients tchadiens en affirmant qu'Alvess Auto allie élégance et accessibilité. « Nos espaces modernes et accueillants sont conçus pour refléter notre professionnalisme et vous offrir un service de qualité à des prix compétitifs », a-t-il précisé. Il a également réitéré l'engagement de son entreprise à rester proche de ses clients et à répondre à leurs besoins avec des solutions innovantes et adaptées.