CGLU Afrique : l’Afrique centrale prête pour la 9ème édition de Africités

Chaque pays était invité à se faire représenter par le président et le secrétaire permanent de l’association nationale des collectivités territoriales, la présidente du chapitre national du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA), et un représentant du Réseau des Jeunes Élus locaux d’Afrique (YELO).



Cinq des sept pays de la région ont pris part aux travaux en présentiel (Cameroun, RCA, Congo, Gabon et Sao-Tomé-Et-Principe) et 2 par visioconférence (RDC et Tchad). La rencontre de Libreville était la première d’une série de caucus régionaux, organisés en préparation du 9ème Sommet Africités prévu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, et dans le cadre duquel aura lieu le 20 mai 2022, l’assemblée générale élective au cours de laquelle il est prévu d’élire les membres titulaires et suppléants des instances de gouvernance de CGLU Afrique.



L’ouverture officielle des travaux du caucus a été présidé par Séraphin Ibouanga, représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, en présence de Mathias Otounga Ossibadjouo, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Mme Christine Mba Ndutume, maire de Libreville et présidente de CGLU Afrique, Mme Marie Françoise Dikoumba, gouverneur de la province de L'Estuaire et de Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique. Au cours de l’allocution du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, le Gabon s’est engagé à établir le bureau régional de CGLU Afrique pour l’Afrique Centrale (CARO) à Libreville et à signer l’accord de siège correspondant dans les meilleurs délais.



Le ministre d’Etat a renouvelé l’engagement à ratifier la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine lors de leur conférence tenue en juin 2014 à Malabo, en Guinée Equatoriale et à déposer ces instruments à la Commission de l’Union Africaine. La première journée des travaux a été consacrée à la mise à niveau et à l’information des membres sur les principaux agendas de CGLU Afrique et la seconde journée a servi de cadre à la préparation de l’assemblée générale élective de CGLU Afrique prévue le 20 mai 2022 dans la cadre du sommet Africités.



Les participants ont ainsi pris connaissance de la nouvelle stratégie d’action de CGLU Afrique (GADDEPA 2.0) et des 7 domaines d’intervention prioritaires retenus par les membres de CGLU Afrique pour la décennie 2021-2030, à savoir : Economie et finance locale ; climat, biodiversité et systèmes alimentaires ; genre et jeunesse ; accès aux services de bases et ODD ; migration ; culture ; paix et sécurité.