CIMAF TCHAD : Un acteur clé dans le développement économique et environnemental du Tchad

Le groupe CIMAF a investi dans une cimenterie moderne au Tchad, équipée des dernières technologies et répondant aux standards internationaux. Cet investissement stratégique a permis de valoriser les ressources locales, de créer des emplois, de transférer du savoir-faire et de bâtir un écosystème industriel bénéfique pour l'économie tchadienne. Malgré les défis économiques mondiaux, tels que l'augmentation des prix des matières premières et des frais de transport, CIMAF TCHAD a maintenu son engagement envers ses clients en réduisant les prix de ses produits, illustrant ainsi sa détermination à soutenir le développement économique du pays.



La forte production de CIMAF TCHAD présente de nombreux avantages, notamment en réduisant la dépendance aux importations massives et en favorisant l'employabilité locale. Avec plus de 500 employés directs et indirects, dont 95 % sont des nationaux, CIMAF TCHAD contribue efficacement à l'économie du pays en offrant des perspectives de carrière prometteuses. En outre, l'entreprise encourage les entreprises locales à participer à sa chaîne de valeur, diversifiant ainsi son écosystème de sous-traitance composé principalement de PME tchadiennes.