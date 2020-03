CNN Marketplace Africa s’entretient avec Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur d’APO Group

Le fondateur et Président d’APO Group (www.apo-opa.com), Nicolas Pompigne-Mognard, sera l’invité de CNN [Marketplace Africa](https://edition.cnn.com/specials/business/marketplace-africa) (https://cnn.it/38oNYr2) le vendredi 6 mars 2020. L’interview sera diffusée vendredi à 17h45; Samedi à 17h15 et minuit; Dimanche à 4h00 et 8h15; et lundi à 3h00 et 18h45 (Toutes les heures indiquées sont en… Read more on https://apo-african-press-organization.africa-newsroom.com/press/cnn-marke...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...