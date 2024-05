COFID-Tchad organise sa première journée scientifique sur la qualité des soins de santé

L'objectif principal de cette journée scientifique était de promouvoir une culture de la qualité dans les services de soins de santé au Tchad, de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de démarche qualité dans le secteur de la santé et de renforcer les capacités des acteurs du système de santé tchadien en matière de gestion de la qualité.



La journée scientifique a été l'occasion d'aborder plusieurs thématiques liées à la qualité des soins de santé, notamment l'importance de la démarche qualité dans les services de soins de santé.



La journée scientifique a réuni un large public d'acteurs du système de santé tchadien, notamment des professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.), des gestionnaires d'établissements de santé, des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations non gouvernementales et des étudiants en sciences de la santé.



Le discours d'ouverture de la journée scientifique a été prononcé par le fondateur de COFID-Tchad, M. Souleyman Babikir Ben Barka. Dans son discours, M. Ben Barka a souligné l'importance de la qualité des soins de santé pour le développement du Tchad. Il a également rappelé les engagements du COFID-Tchad en faveur de la promotion de la qualité dans le secteur de la santé.



La journée scientifique a été rythmée par plusieurs activités, notamment des conférences animées par des experts, des ateliers de travail et des expositions.



La première journée scientifique du COFID-Tchad a été un succès. Elle a permis de sensibiliser les acteurs du système de santé tchadien à l'importance de la qualité des soins de santé et de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de démarche qualité.



Cette journée scientifique s'inscrit dans le cadre des efforts du COFID-Tchad pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé au Tchad.