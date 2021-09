COP26 au Royaume Uni : le Tchad se prépare à y participer

Le Tchad se prépare à participer à la grande conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) qui aura lieu du 25 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, au Royaume Uni, a informé le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina.



"Une occasion pour nous de présenter aux partenaires nos différents projets dans le domaine de la filière pêche, du développement durable, du changement climatique et bien d'autres afin d'obtenir le financement", a indiqué Mahamat Ahmat Lazina.



Le ministre de l'Environnement a invité les membres du comité d'organisation à se mettre résolument au travail afin de représenter valablement le Tchad à ces assises.



Le comité ad hoc est composé des spécialistes des questions environnementales, des conseillers du président du Conseil militaire de transition, du premier ministre de transition, des associations et ONG oeuvrant dans le domaine de l'environnement ainsi que des personnes ressources.