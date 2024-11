COP29 : Le Tchad et le Sénégal unis face aux défis climatiques dans les transports

En marge de la COP29, le Tchad a renforcé sa coopération avec le Sénégal dans le domaine des transports. La délégation du ministère tchadien des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a activement participé à un panel organisé par son homologue sénégalais.





Ce panel a été l'occasion d'échanger sur les défis posés par le changement climatique aux infrastructures de transport. Les experts, dont Mme PENDA MBAYE et M. ALLA DIOUCK, ont souligné la vulnérabilité croissante des routes, des ponts et des aéroports face aux événements météorologiques extrêmes.





Des solutions pour un avenir durable



Les discussions ont porté sur des solutions concrètes pour adapter les infrastructures de transport aux nouvelles réalités climatiques :



Le développement de transports durables : Les participants ont souligné l'importance de privilégier les modes de transport doux et les transports en commun pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes de bus à haut niveau de service (BRT) et les trains express régionaux (TER) ont été cités en exemple.

La résilience des infrastructures : Les infrastructures de transport doivent être conçues pour résister aux événements climatiques extrêmes. Cela implique notamment de renforcer les ouvrages d'art, de mettre en place des systèmes de drainage efficaces et d'utiliser des matériaux durables.

L'évaluation des risques climatiques : Il est essentiel d'évaluer les risques climatiques auxquels sont exposées les infrastructures existantes et futures afin de prendre les mesures de prévention nécessaires.

Le financement des projets: Le financement des projets d'adaptation est un défi majeur. Les participants ont exploré différentes sources de financement, notamment les fonds internationaux dédiés au climat.

Le Tchad s'inspire du Sénégal



Le Sénégal, qui a réalisé des avancées significatives dans le développement de ses infrastructures de transport, a partagé son expérience avec le Tchad. Les échanges ont permis au Tchad d'identifier les bonnes pratiques à adopter et d'adapter les solutions à son contexte spécifique.





Une collaboration fructueuse



Cette collaboration entre le Tchad et le Sénégal est un exemple de solidarité africaine face aux défis du changement climatique. Elle démontre que les pays du continent peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes et durables.







La participation du Tchad à ce panel témoigne de sa volonté de s'engager dans la transition vers des transports plus durables et résilients. En s'inspirant des expériences d'autres pays, le Tchad pourra renforcer la résilience de ses infrastructures et contribuer à la lutte contre le changement climatique.