COVID-19 : Des réfugiés camerounais au Nigéria reçoivent le soutien de la Fondation Africa Now

La Fondation Africa Now est heureuse de soutenir des centaines de ménages camerounais réfugiés au Nigeria avec des articles de protection et des palliatifs de base pour amortir les effets dévastateurs du confinement dans le pays.

Au cours des trois dernières années, la Fondation Africa Now a fait preuve de consistance en soutenant les réfugiés camerounais à Ogoja, grâce à des partenariats avec le gouvernement de l'État de Cross Rivers, la présidence du Nigéria et le HCR.

« Compte tenu des conditions socio-économiques actuelles, il est encore plus important de fournir des secours aux réfugiés et de garantir que davantage de tests soient effectués dans les camps de réfugiés. Tout comme les prisons, les camps de réfugiés sont au point zéro pour le Coronavirus. Nous savons que ce virus mortel peut être plus dangereux dans des conditions surpeuplées, confinées et dangereuses comme celles où résident actuellement les réfugiés anglophones du Cameroun », a déclaré NJ Ayuk, fondateur de la Fondation Africa Now.

Alors que de nombreux efforts sont déployés auprès des citoyens dans les villes et les grands centres urbains, il est particulièrement important que davantage de ressources soient fournies aux plus vulnérables dans les zones rurales, et en particulier dans les camps de réfugiés.

Bien que des institutions telles que le HCR fassent un travail louable à cet égard, il reste encore beaucoup à faire pour que les réfugiés puissent vivre dans des conditions décentes