COVID-19 : "Stop Corona", les Tchado Stars sensibilisent avec un clip

"Stop Corona", c'est l'intitulé du clip des Tchado Stars, en appui la lutte contre la Covid-19.



Ils sont cinq jeunes garçons, danseurs, chorégraphes, formateurs et encadreurs d'enfants à la rue, réunis autour de Aleva Ndavogo Jude, le leader de la compagnie. Il ont crée le centre Dakouna Espoir pour la réinsertion des enfants et jeunes démunis qui vivent dans la rue à N’Djamena.



Le clip a été réalisé grâce au soutien de Sadick Mahamat Djamous, le PDG de la société Djamous et Fils qui a soutenu le groupe en apportant sa contribution.