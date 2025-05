Cameroon : La douane intercepte cinq véhicules non dédouanés à Magada, Extreme-Nord

Les contrebandiers, dans une tentative d'échapper au point de contrôle mixte établi sur la route principale, avaient emprunté des pistes initialement destinées aux piétons, dont la largeur avait été légèrement augmentée par les effets de la saison sèche. Cependant, leur manœuvre s'est avérée infructueuse. Au point le plus difficile et risqué de ce chemin détourné, une herse avait été stratégiquement dissimulée, surveillée par une équipe déterminée de la Mission HALCOMI III Zone III.





Le bilan de cette opération est positif pour les services douaniers, avec la saisie des cinq automobiles et l'interpellation des contrebandiers, qui sont actuellement en cours d'exploitation pour les besoins de l'enquête. Cette action illustre l'efficacité et la vigilance des équipes douanières dans leur mission de lutte contre la contrebande et de protection des recettes de l'État.