AFRIQUE

Cameroun : 30 ans de prison ferme pour l'ex-ministre de la Défense, Edgar Alain Mébé Ngo'o

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Avril 2025

L'ancien ministre délégué à la Présidence en charge de la Défense, Edgar Alain Mébé Ngo'o, a été condamné à 30 ans de prison ferme pour surfacturation, détournement de biens publics et blanchiment aggravé de capitaux. Bien qu'initialement accusé de détournement de plus de 196 milliards de francs CFA, il a été déclaré non coupable de ce chef d'accusation. Cependant, le tribunal a retenu sa culpabilité pour la disparition de plus de 23 milliards de francs CFA, qui ont eu un impact significatif sur les finances publiques du Cameroun.