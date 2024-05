Cameroun : 4 morts et 2 blessés à Maroua suite d’un éboulement de terre

Cet événement tragique a provoqué une onde de choc dans toute la communauté locale. Les habitants du quartier Frolina étaient sous le choc en voyant leur paisible quartier transformé en zone sinistrée. Les secours ont rapidement été dépêchés sur les lieux pour tenter d'aider les victimes et évaluer l'étendue des dégâts.



L'éboulement qui s'est produit lors de cette tragédie était principalement dû aux conditions géologiques précaires des montagnes environnantes. Les victimes étaient des travailleurs locaux qui tentaient simplement de gagner leur vie en concassant les pierres pour en faire du gravier utilisé notamment dans la construction routière ou pour renforcer les fondations des bâtiments locaux.





Les autorités locales ont immédiatement réagi face à cette catastrophe en mobilisant toutes les ressources disponibles pour apporter assistance et soutien aux familles touchées. Des équipes médicales ont été envoyées sur place pour prodiguer des soins aux blessés et prendre en charge les personnes traumatisées par cet événement tragique.



De nombreux habitants se sont également spontanément mobilisés pour aider leurs concitoyens affectés par ce drame. Des initiatives citoyennes visant à collecter des dons matériels et financiers afin d'aider au mieux les victimes.