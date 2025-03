Cameroun : Agression du Ministre de la Jeunesse en Belgique : Condamnation des violences et appel au calme

Une agression a ciblé le Ministre de la Jeunesse du Cameroun lors d'un déplacement en Belgique. Cet acte de violence a suscité une vive indignation et une condamnation unanime.





Condamnation de l'agression et appel au calme





Cette agression, attribuée à la Brigade Anti-Sardinards (BAS), un groupe militant, a été fermement condamnée. Les autorités et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cet acte de violence inacceptable à l'encontre d'une autorité de l'État.





La BAS : un groupe militant, pas une communauté





Il est important de souligner que la BAS est un groupe de personnes défendant une idéologie spécifique, et non une représentation de la communauté Bamiléké, comme certains pourraient le laisser entendre. Il est crucial d'éviter les amalgames et de ne pas stigmatiser une communauté entière en raison des actions d'un groupe isolé.





Priorité aux enjeux nationaux





Au-delà de cette agression, il est essentiel de se concentrer sur les enjeux nationaux, tels que la création du Parc Ma Mbed Mbed, un projet qui tarde à se concrétiser. Il est important de ne pas laisser les actes de violence détourner l'attention des priorités nationales.





Dissocier fonctions officielles et origines





Il est rappelé que le Ministre de la Jeunesse se trouvait en Belgique dans le cadre de ses fonctions officielles, en tant que représentant de l'État camerounais, et non en tant que membre d'une communauté spécifique. Il est donc essentiel de dissocier ses fonctions officielles de ses origines.





L'Ambassadeur du Cameroun également victime





L'Ambassadeur du Cameroun en Belgique a également été victime des agissements de la BAS, ce qui souligne la gravité de la situation.





Appel à l'interpellation des responsables





Les auteurs de ces actes de violence doivent être interpellés et traduits en justice. Il est impératif de mettre fin à l'impunité et de garantir la sécurité des représentants de l'État.