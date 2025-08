Cameroun : Attaque terroriste contre le poste militaire à Goldavi, un militaire blessé

Lourdement armés et en surnombre, les insurgés ont pris le dessus après un échange de coups de feu avec les éléments en poste. Le bilan provisoire fait état d'un militaire blessé. Le poste militaire, plusieurs habitations et un magasin de stockage d'oignons ont été incendiés.





Les assaillants ont emporté des caissettes de munitions, des effets militaires et plusieurs petits ruminants. Une opération de ratissage est en cours pour retrouver les terroristes. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.