Cameroun - COVID-19 : 10 nouveaux cas, 66 cas au total

Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, annonce ce mardi que dix nouveaux cas positifs de coronavirus ont été détectés cette nuit.



Il appelle à une "union sacrée autour des mesures de lutte contre le coronavirus."



"C'est ensemble, dans la discipline, la solidarité et en toute responsabilité que nous vaincrons", indique le ministre.



Selon lui, les mesures barrières que nous devons tous observer sont simples, à savoir : se retirer chez soi le plus longtemps possible, se laver régulièrement les mains au savon, observer une distance d'un mètre au moins avec autrui, se couvrir le nez et la bouche pour tousser.



Lundi, le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé que 16 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus, dont neuf à Douala, six à Yaoundé, et un cas à Bafoussam.