Cameroun :Dans la vallée du ntem,le sénateur Menye Ondo frappe un grand coup!

Le football etait au menu dans la vallée du Ntem.

Le stade municipal de la ville de Ma’an, a abrité le 25 aout 2018, la grande finale du Tournoi départemental de football de Vacances du département dénommé « Ma’an star vacances sans sida ». Cette compétition etait organisée par la Fondation Samuel Menye (FSM).



Le Tournoi a regroupé 4 équipes constituées des meilleurs joueurs des quatre arrondissements que compte le département de la Vallée du ntem(Ambam, Olamze, Kye’Ossi, Ma’an).

La finale a opposé Ambam à Ma’an, sous la présidence du Sous prefet de l’arrondissement de Ma’an, Jean Djallo et des deux sénateurs de la vallée du ntem, François Xavier Menye et Samuel Obam Assam.

Au terme du temps reglémentaire, le score était de 2 buts partout. Avec la nuit tombante, impossible de procéder aux tirs aux buts. Le président du Comité d’organisation, Fernand Asso’o et son staff, ont décidé d’homologuer le match sur le score acquis sur le stade et déclarer les deux équipes vainqueurs. Ambam a donc reçu un trophée et une enveloppe de 800.000 f CFA. Ma’an a reçu exactement la même récompense, à la grande satisfaction des acteurs qui se sont déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine.

Avant la tenue du Tournoi départemental, la Fondation Samuel Menye (FSM) a lancé depuis le mois de juillet 2018, le championnat de l’arrondissement de Ma’an, qui en était à sa 15eme édition. Plus de 50 équipes issues de tous les villages de l’arrondissement réparties en 16 poules, ont pris part à la compétition. A l’arrivée, l’équipe de Sida d’Anguiridjang a été sacré championne de l’arrondissement, et a reçu un trophée et 500.000fCFA.

Chaque équipe affiliée au championnat présentait aussi son représentant pour le Championnat de songo’o. Les 16 meilleurs oeurs de songo’o issus des 16 poules ont disputé un tournoi final. Le champion à été gratifié d’une somme de 75.000F CFA.

Pour l’essentiel, cette activité de la Fondation SamueL Menye (FSM) a pour promoteur, le Sénateur François Xavier Menye Ondo. I est question d’occuper

les jeunes pendant les grandes vacances.

La proximité du département de la Vallée du Ntem avec le Gabon et la Guinée

Equatoriale, fait déjà penser à la possibilité d’organiser un Tournoi sous

régional.