Cameroun : Fin de la Formation Élémentaire de Spécialité du Contingent Marine 2024

Accompagné du Préfet du département du Fako et des commandants des formations de la Marine, le Contre-Amiral MENDOUA a prononcé une allocution inspirante à l'attention des jeunes matelots fraîchement formés. Il a souligné l'importance de servir et de défendre l'intégrité territoriale du pays contre toute forme d'agression, en insistant sur des valeurs telles que le dévouement, l'abnégation et la nécessité de ne pas reculer devant les défis. La cérémonie s'est conclue par un défilé militaire impressionnant, où les jeunes matelots ont pu démontrer leur discipline et leur préparation. Une photo de famille a également été prise, symbolisant l'unité et la camaraderie qui caractérisent les membres de la Marine. Cet événement marque une étape cruciale dans la carrière des jeunes matelots, renforçant leur engagement envers la défense nationale. La formation élémentaire de spécialité qu'ils viennent de compléter les prépare à relever les défis futurs et à servir le pays avec honneur et bravoure.