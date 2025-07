L’UA appelle à des réformes urgentes du système financier mondial pour libérer le potentiel de l'Afrique

Le président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) a appelé à des réformes urgentes du système financier mondial pour libérer tout le potentiel de l'Afrique.



En prononçant un discours liminaire lors de l'événement FID4 à Séville sur le thème « Leveraging Private Business & Finance », le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé à des réformes urgentes du système financier mondial, afin de libérer le plein potentiel de l'Afrique.



Il a souligné que les entreprises privées et la finance ne sont pas simplement complémentaires, mais qu'elles jouent un rôle de catalyseur pour la croissance inclusive, la création d'emplois et la transition verte. Il a noté que la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) changeait la donne pour le continent, et a appelé à un plus grand soutien aux PME, à la finance durable et à l'investissement direct étranger.



« L'Afrique est jeune, riche en ressources et prête », a-t-il conclu. « Alignons les capitaux sur nos priorités de développement et construisons une architecture financière du 21ème siècle qui fonctionne pour tous.