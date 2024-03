Cameroun : L'Extrême-Nord endeuillé par un accident de route ayant fait 13 victimes

Les autorités locales doivent intensifier leurs efforts pour améliorer la sécurité routière dans la région. Des mesures plus strictes devraient être prises pour garantir que seuls les véhicules en bon état et munis d'équipements adéquats soient autorisés à circuler sur nos routes. De plus, il est essentiel d'insister sur l'éducation des conducteurs afin qu'ils comprennent pleinement leurs responsabilités lorsqu'ils prennent le volant.



Il est également crucial d'améliorer les infrastructures routières dans tout le pays. Les routes délabrées et mal entretenues contribuent grandement aux accidents mortels. Des investissements supplémentaires doivent être réalisés pour garantir que nos routes soient sûres et praticables.