Cameroun : Le Compact Énergétique présenté à l'Africa Energy Forum 2025

Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston ÉLOUNDOU ESSOMBA, présentera ce document stratégique devant un public de poids : investisseurs, partenaires techniques et financiers,

organisations philanthropiques et acteurs du secteur privé.









Objectifs : attirer les investissements et devenir un hub énergétique régional





L'objectif de cette présentation est clair : convaincre, rassurer et mobiliser davantage d’investissements en s'appuyant sur plusieurs atouts majeurs :



Une série de réformes structurantes visant à renforcer l’attractivité du secteur énergétique.

La montée en puissance des Producteurs Indépendants d'Électricité (IPP), qui représentent déjà 40 % de l'offre énergétique nationale.

Une demande industrielle en forte croissance, estimée à 800 MW, dont 450 MW restent encore non couverts.

La position géostratégique du Cameroun, un levier essentiel pour le transformer en un hub énergétique régional.





Ce rendez-vous est un moment décisif pour positionner le Cameroun comme une terre d’opportunités énergétiques fiables, durables et compétitives à l’horizon 2030.